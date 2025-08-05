俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香の息子で実業家の岸谷蘭丸氏が２日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生俺みたいになるな！！」で、母から「せっかくの命がもったいない」とまで言われた早実中学時代のだらけきった生活を告白した。蘭丸氏は幼稚園から大学まで７回も受験を経験。中学校は「母と家庭教師」の奮闘で、小学校受験で失敗した早実中に無事合格した。だが合格した途端、大学まで進学できることを改めて実感し「勉強したくね