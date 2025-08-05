磯村勇斗が主演するドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ・フジテレビ系）の第4話が、4日に放送された。（※以下、ネタバレあり）白鳥健治（磯村）が天文部の部活動指導員に名乗りをあげたことで、高瀬（のせりん）や三木（近藤華）は期末テストが終わり次第、本格的に部員を集めることに。ところが後日、1年梅組生徒の期末テストの点数やクラス順位などの成績一覧を、全校生徒がタブレットで閲覧できる事