帝王の元にまた仲間たちが集う。2024年新春に、ミュージカル界の帝王・山口祐一郎が、素晴らしい仲間たちと共に、極上のトーク＆コンサート「Yuichiro & Friends」を開催した。2年近くの時を経て今秋、熱い要望に応えて、第2弾となる「Yuichiro & Friends 2」の上演が決定した。構成・演出を務めるのは、「エリザベート」「モーツァルト！」「ダンス オブ ヴァンパイア」「レディ・ベス」など山口祐一郎出演の多数の