ボーイズグループZEROBASEONEが3日間の祭典を華やかに飾った。【写真】ジャン・ハオ、TXT・スビンと顔面最強2SHOT去る8月1〜3日（現地時間）、ZEROBASEONEはアメリカ・ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナとロサンゼルス・コンベンション・センターで開催された「KCON LA 2025」に出演した。特に、5thミニアルバム『BLUE PARADISE』で「ビルボード200」28位でチャートインして以来、初めてのアメリカ訪問だ。ZEROBASEONE