福原遥が主演するドラマ「明日はもっと、いい日になる」（フジテレビ系）の第5話が、4日に放送された。（※以下、ネタバレあり）本作は、海辺の児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々が子どもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を描くハートフルヒューマンドラマ。夏井翼（福原）は、一時保護所の子どもたちに手作りの紙芝居を披露する。一方、蜂村太一（風間俊介）は、離婚後、元妻の工藤沙織