今、政治の現場では「現金を配るか、税金を下げるか」で激しい議論が起きています。選挙前のバラマキと言われるほど国民の目は厳しく、SNS上でも賛否が渦巻く中、「本当に必要な支援」とは何かを改めて考えるタイミングが来ています。現金給付に頼らない、新しい支援の形とは？ 給付金をめぐり賛否の声が分かれる理由は？ 主な原因と背景を探る 2025年、政府は物価高対策として国民一人あたり2万円を現金給付する政策を打