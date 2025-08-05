洗面台下の棚にずらりと並ぶ7本のカビキラー。その光景を「記憶喪失に記憶喪失を重ねた結果」と表現した投稿がSNSで話題を呼んでいます。買い置きしていたことを忘れ、また同じものを買ってしまう――“うっかり”が積み重なった末の「洗剤無限ループ」に、多くの人が「うちもそう」と共感の声を寄せています。投稿主の「あ え（@survive_69）」さんに、背景やその後の対策について聞きました。【写真】ぎゃー！7本もコレがある