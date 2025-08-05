自宅でデリバリーヘルス＝派遣型風俗店の女性を盗撮しようとしたとして、愛知県警が豊田警察署の男性巡査を書類送検していたことがわかりました。 性的姿態撮影等処罰法違反未遂の疑いで書類送検されたのは、愛知県警豊田警察署の地域課に所属する20代の男性巡査です。 捜査関係者によりますと、巡査は今年、自宅に呼んだデリバリーヘルスに勤める従業員の女性を盗撮しようとした疑いが持たれています。