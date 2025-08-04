【アメリカンウォッチ最前線】前記事の新作で魅せたタフネスと美意識の融合。その“哲学”は、現行モデルにも確かに息づいている。ここでは、素材・機構・デザインの最前線を走る6本を厳選。ボール・ウォッチが描く現在地、そして次なる進化への兆しが、このラインナップから見えてくる。＊＊＊1. 地球“外”の意匠が放つふたつとない造形美ボール・ウォッチ「エンジニア ? マーベライト クロノメーター 40 メテオライト N