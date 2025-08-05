【figma ソフィア・F・シャーリング ビキニアーマーver.】 受注期間：8月5日～10月8日 2026年4月 再販予定 価格：12,800円 マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma ソフィア・F・シャーリング ビキニアーマーver.」を2026年4月に再販する。受注期間は10月8日まで。価格は12,800円。 本製品は、イ