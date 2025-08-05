〈発売中の『婦人公論』8月号から記事を先出し！〉長年、時代劇をはじめドラマや舞台でバイプレーヤーとして活躍してきた山口馬木也さん。2024年夏に単館上映で始まった初主演映画『侍タイムスリッパー』が300館以上に広がる大ヒットを記録し、国内外から注目を浴びることに。51歳で人生の大転機を迎えた山口さんの、これまでと現在地は。（構成：上田恵子撮影：木村直軌）【写真】私生活では小学生2人の子どもを持つ父親で…* *