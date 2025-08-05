7月の参院選で躍進した参政党の神谷宗幣代表が5日、参院予算委員会で初めての質問を行い、石破首相と論戦を行った。「わが党初めての予算委員会になる。よろしくお願いします」と質問を切り出した神谷代表は、「参政党は、この夏の参院選で『日本人ファースト』というキャッチコピーを掲げて選挙を戦い、たくさんの国民から支援をいただいた」と強調。「『日本人ファースト』という言葉に込めた意味は、国境を越えた経済競争による