先ほど、東京・青梅市で40.3℃を観測しました。【映像】青梅市で40.3℃ 都内で40℃以上は7年ぶり東京都内で40℃以上になるのは2018年以来7年ぶりです。2018年は同じく東京・青梅で40.8℃を観測しています。（ANNニュース）