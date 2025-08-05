Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡£ÉñÍÙÀ¸³è74Ç¯¤Îº£¤â¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤­Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤¬¿¹²¼ÍÎ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£1948Ç¯¡¢¹­Åç»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¹²¼¤µ¤ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ê¥Þ¡¦¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥ë¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ì¥ì¥¨¥Õ¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¶¦±é¤·¡¢±Ñ¹ñ¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¾Þ¤òÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿¹²¼¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÊ¿ÏÂ¤ÈÈþ¤Î»È¼Ô¤È¤·¤Æ ¿¹²¼ÍÎ»Ò¼«ÅÁ¡Ù¤«¤é¡¢¼«¿È¤È¹­Åç¤Î´Ø·¸¤òÉÁ