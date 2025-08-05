3日まで三重県四日市市中心部で開かれていた「大四日市まつり」の会場周辺で、4日朝、地元の人や企業関係者らが清掃活動を行ないました。大四日市まつりが行われた会場をきれいに保とうと、毎年、まつりの翌日に行われているボランティア活動で、4日、企業や団体などのほか地元の中学校などから約400人が参加しました。参加者たちは、ゴミ袋を片手に道沿いや垣根に落ちているペットボトルやビニールごみなどを拾い集めました。この