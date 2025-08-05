５日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６６．２２ポイント（０．２７％）高の２４７９９．６７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１６．９６ポイント（０．１９％）高の８９１０．４４ポイントと続伸した。売買代金は１１２３億５１７０万香港ドルとなっている（４日前場は１２６５億２８２０万香港ドル）。内外の政策期待が相場を支える流れ。米雇用情勢の