ワンピース姿ではじける笑顔TBSの若林有子アナウンサー(29)がひまわり畑で遊ぶプライベートショットを公開し、絶賛されている。「夏っぽいことをしよう！と友達とひまわり畑へ」とインスタグラムに書き込み、国営昭和記念公園(東京都立川市)のひまわり畑でグリーンとブラウンを基調にしたボタニカルなワンピース姿を披露。満開のひまわりに囲まれて爽やかな笑みを浮かべている。「暑すぎてカフェ3時間、ひまわり畑30分のスケ