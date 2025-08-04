スイス生まれのスポーツブランドOn （オン）から、定番ランニングシューズ「Cloudsurfer（クラウドサーファー）」シリーズの新作が登場！「Cloudsurfer Max （クラウドサーファー マックス）」（2万3100円）は、On最新のマックスクッションシューズ。長距離ランに特化した設計で、最新機能を搭載したミッドソールや、ソフトなフォーム素材を採用。これまで以上にスムーズな走り心地を提供してくれる一足となっています。そもそも「