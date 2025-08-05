●ドジャース2−3カージナルス〇＜現地時間8月4日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が現地時間4日のカージナルス戦に「1番・指名打者」でフル出場。4試合連続安打をマークした。カージナルス先発は今季10勝を挙げているエース右腕グレイ。初回の第1打席はカウント1-2から内角低めボールゾーンに向かって大きく曲がるスイーパーに手を出し、空振り三振を喫した。3回裏の第2打席