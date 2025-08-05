8月8日に放送される「華丸・大吉のなんしようと？」（テレビ西日本、TNC）は、北九州市出身の俳優・野間口徹を迎え、同市門司区の地元民お勧めスポット8選を巡る。まず足を運んだのは、凄腕カメラマンがいるという写真館。華大＆野間口の魅力を存分に引き出した奇跡の1枚が完成した。「3人で芝居やる？」と博多大吉はノリノリ。続いて、地元で長年愛されているというお茶屋さんに向かうと、とんでもない人だかりが！特製の