7月30日にロシアで発生した巨大地震による津波の影響で、かき養殖のいかだが流されるなどの被害を受けた、三重県鳥羽市浦村町で、4日からいかだの修復作業が始まりました。かきの養殖で有名な鳥羽市の浦村町。7月30日にロシアで発生した地震による津波の影響で、約2000台のカキの養殖いかだのうち、350台以上が流されるなどの被害がありました。被害を受け4日からかきの養殖業者やダイバーらによるいかだの修復作業が始まりました