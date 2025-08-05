不登校の子どもたちなどが通うフリースクールへの運営支援を目的に、三重県が新たな補助金を創設し、5日から申請の受付を開始することになりました。三重県によりますと、県内の不登校の児童・生徒の数は過去最多の約6000人に上っていて、近年そうした子どもたちに学習の機会を提供するフリースクールが注目されています。三重県によりますと、県内には現在、25のフリースクールがあるということです。今回フリースクールからの要