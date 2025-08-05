三重県内5カ所に地域拠点サテライトを開設している三重大学が4日、桑名市で一般の市民を対象にした公開セミナーを開きました。地域拠点サテライトは、地域創生への取り組みとして、三重大学が北勢や伊賀東紀州など5カ所で開いているものです。4日に開かれた北勢サテライトの公開セミナーには市民ら約50人が参加。はじめに三重大学の伊藤正明学長が「きょうは教育と工学、それに医学の話をしていきますので大学の活動を紹介できれば