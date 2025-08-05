大阪市内や堺エリアから、万博会場までを結ぶEXPO2025公式船「ミャクミャク号」を運行するユニバーサルクルーズが、8月4日（月）に公式Xを更新。船内にいるミャクミャクのぬいぐるみが盗まれてしまったことを報告し、悲しみに暮れるクルーたちの姿を公開した。【写真】胸が痛いどんよりムードな「ミャクミャク号」の船内■「複数体が船から旅立ってしまい」大阪市内や堺から、渋滞や混雑を避けて万博会場まで行くことができ