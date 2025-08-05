とんかつ専門店「かつや」は、8月8日（金）から、人気メニュー4品がどれでもお得になる「夏の感謝祭」を開催する。【写真】ボリューム満点メニューが集結！「夏の感謝祭」対象商品一覧■テイクアウトもお得今回実施される「夏の感謝祭」は、8月8日（金）から8月15日（金）の8日間限定で、人気定食や丼が、どれでも150円引きで楽しめるキャンペーン。例えば、サクサクに揚げたとんかつをふんわり卵で包んだ「カツ丼（竹）