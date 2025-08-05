「スターバックス」は、8月8日（金）から、もっとピーチの果肉感を楽しめる「More ヘブンリーピーチフラペチーノ」を、全国の店舗で発売する。【写真】ピーチ好き必見！新作スイーツもおいしそう■“ピーチ”づくしのスイーツも登場今回登場する「More ヘブンリーピーチフラペチーノ」は、サマーシーズン第4弾として販売中の「ヘブンリーピーチフラペチーノ」に、さらにピーチ果肉をトッピングした一杯。白桃をそのまま頬