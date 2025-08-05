福岡県警城南署は5日、福岡市城南区の住民が警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、キャッシュカードをだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、4日夕方ごろ、被害者方固定電話に警察官を名乗る男から着信があった。「キャッシュカードが使われている。使えなくするために暗証番号を教えてほしい。キャッシュカードと通帳を封筒に入れてください」などと言われ、その数分後、警察官を名乗る男が訪問。封筒