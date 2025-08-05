Kool & The Gang¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー ¥¸¥çー¥¸¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー gb¤¬¡¢ÅÚ´ôËã»Ò¡¢¹ÓÃ«æÆÂç¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖSMILE IN YOUR FACE¡×¤ò8·î27Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§MGF¤¬À¤Âå¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤«¤»¤¿¥°¥ëー¥ôHUNGER¡¢Shin Sakiura¤é·Þ¤¨¤¿¼«¼ç´ë²è¤ò¸«¤Æ¡Ë 2002Ç¯¤ËBOO¤ÈMURO¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖSMILE IN YOUR FACE