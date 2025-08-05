キングジムは8月5日、電子メモパッド「Boogie Board」（ブギーボード）新モデルとして、約8.5インチサイズのBB-20および、本体一体型のカバーが付いたBB-21の2機種を発表した。9月26日に発売する。価格はいずれも5,500円。Boogie Board（ブギーボード）BB-20Boogie Board（ブギーボード）BB-21○Boogie Board（ブギーボード）BB-20約8.5インチの液晶を採用した、スリムフレームのブギーボード。消去ボタンを側面に設計したことで広