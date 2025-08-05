TOMORROW X TOGETHERが11月15日の埼玉ベルーナドーム公演を皮切りに、自身2度目となる日本ドームツアー＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 「ACT : TOMORROW」IN JAPAN＞を開催することが決定した。これは4度目のワールドツアー＜TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : TOMORROW」＞の日本公演となるもので、ツアータイトルには「約束した明日に向かって一緒に進む」という意味が込められている。これまで、夢を守るために約束の場