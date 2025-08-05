【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は４日（日本時間５日）、本拠地でのカージナルス戦に１番指名打者で出場し、九回に右中間への安打を放って４打数１安打、２三振だった。ドジャースは２―３で敗れた。