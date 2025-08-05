◆パ・リーグ日本ハム―西武（５日・エスコンフィールド）【西武】１（中）西川、２（右）長谷川、３（左）渡部聖、４（一）ネビン、５（指）村田、６（三）デービス、７（二）佐藤太、８（捕）炭谷、９（遊）滝沢、▽投＝武内【日本ハム】１（左）水谷、２（二）石井、３（三）清宮幸、４（捕）郡司、５（右）万波、６（指）レイエス、７（一）野村、８（中）五十幡、９（遊）奈良間、▽投＝山崎福也