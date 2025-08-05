中国企業のXiaomiはスマートフォンだけでなくPCや電気自動車など幅広い製品を開発しており、AIに関する研究にも力を注いでいます。新たに、Xiaomiが音声認識AIモデル「MiDashengLM-7B」を2025年8月4日(月)にリリースしました。小米开源声音理解大模型 MiDashengLM-7Bhttps://mp.weixin.qq.com/s/at9Qo1b5kef6RK0yTEZ-nAGitHub - xiaomi-research/dasheng-lm: Efficient audio understanding with general audio captionshttp