◆米大リーグドジャース２―３カージナルス（４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）カージナルスのＬ・ヌートバー外野手（２７）が４日（日本時間５日）、敵地・ドジャース戦に「５番・右翼」で先発出場。９回に攻守で躍動し、チームの勝利に大きく貢献した。まずはバットで魅せた。２―２の９回無死一塁。右腕・スチュワートのチェンジアップを捉えた。打球は一塁寄りにシフトしていた二塁・ロハスの