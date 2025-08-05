この漫画は書籍『どちらかの家庭が崩壊する漫画』（著者：横山了一）の内容から一部を掲載しています（全21話）。 ■これまでのあらすじ夫が義母との同居を勝手に決めたため、ユイは子どもを連れて家を飛び出しママ友の家へ。義母と夫はユイたちを連れ戻すため探偵を雇いました。一方ユイはママ友の家を出て自立することを決意します。出産直後の出来ごと最初からわかりえなかったいざとなったら…!?暴かれた秘密基地病的なほどに