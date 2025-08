King & Prince King & Princeが、8月6日に17枚目となるシングルは、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」と「I Know」のダブルAサイドシングルをリリースする。その初回限定A盤に収録される「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Videのフルバージョンが8月4日にDisneyMusicJapanVEVOで公開された。【動画】公開されたKing & Prince「What We Got 〜奇跡はきみと〜」Music Video日本人アーティストと