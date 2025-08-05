異なる大規模言語モデル(LLM)の性能について、ゲームを通じて測定するためのプラットフォーム「Game Arena」が公開されました。ゲームの解き方を推論させることで、AIの思考プロセスの一端がうかがえると期待されています。Kaggle Game Arena evaluates AI models through gameshttps://blog.google/technology/ai/kaggle-game-arena/AIの性能は日々上がり続けているため、その性能を定量的に測定するためのベンチマークテストも常