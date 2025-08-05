不朽の名作「ジュラシック」シリーズの新章となる映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』(2025年8月8日(金)公開)。同作の「SCREENX 特別イベント付き試写会」に、お笑いタレントのやす子さんが“宣伝隊長”として出席した。【写真】北米ではオープニング興行収入1億4700万ドルを突破！宣伝隊長のやす子さんも本作を熱烈にアピール宣伝隊長のやす子さん。巨大なモササウルスが現れるシーンなどにも注目したそう今作は、『ジュ