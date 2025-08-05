ZIPANG OPERAが11月5日に、2nd EP「Ambition」（読み：アンビション）をリリースすることが発表された。また、今回の発表に合わせ、アーティスト写真も新たなイメージへと一新。さらに、11月に大阪と東京にてライブ＜ZIPANG OPERA Live 2025 〜Ambition〜＞を開催することも解禁となった。本作は、11月3日のデビュー日よりスタートする5年目突入を記念したEP作品。タイトルの「Ambition」は、“野心・熱望・大志”という意味があり