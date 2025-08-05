テレビ朝日アナウンサーの田原萌々とABEMAアナウンサーの瀧山あかねが見届け人を務め、スマホもケータイもなかった時代のデートをすると恋は深まるのかを検証する恋愛バラエティ『ラブタイムトラベル』。8月4日（月）に放送された同番組に、ゆきぽよの妹でモデルのゆみちぃ、タレントの入山七菜（なな）、渡辺美奈代を母に持つタレントの矢島名月（なづき）、俳優の皆瀬翔（しょう）の4人の男女が登場。お互い顔も知らず、スマホも