QUINCAMPOIXが、最新楽曲「Summer Fatigue」のMVを公開した。◆QUINCAMPOIX 動画本楽曲は、ライブでも定番曲で、けだるい夏を歌った今夏必聴のサマーチューンになっているという。MVもフランス映画のような世界観に、夏の雰囲気が加わったQUINCAMPOIXらしさ溢れるビデオを是非チェックしてほしい。https://youtu.be/DytHTL7K4hE◆◆◆◾️QUINCAMPOIX コメントHey guys 🙂 We are QUINCAMPOIX