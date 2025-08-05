安全な速度と停止距離 安全な速度で走る 【道路などの状況を考える】 車を運転するときは、道路や交通状況、天候や視界などをよく考えた安全な速度で走行する。 安全な車間距離を保つ 路面・タイヤの状態を考える 車を運転するときは、天候や路面、タイヤの状態、荷物の重さなどをよく考え、前車に追突しないような安全な車間距離を保つ。 ブレーキのかけ方 数回に分ける ブレー