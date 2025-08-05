【モデルプレス＝2025/08/05】元モーニング娘。の譜久村聖が4日、自身のInstagramを更新。私服姿の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】譜久村聖、美脚スラリのミニ丈私服◆譜久村聖、膝上ミニから美脚スラリ譜久村は、自身がDJを務めるNHK-FM「ミュージックライン」（月〜金21時45分〜）を告知。続けて「風と日差しが強かった日」とつづり、私服姿を披露した。白いTシャツに黒のつけ襟、レザーのミニ丈ボトムを合わせた