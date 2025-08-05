8月5日午後1時半すぎ、群馬県の桐生市で41.2℃を観測し、日本の歴代最高気温に並びました。7月30日に兵庫県の柏原市で観測された41.2℃と並び最高気温のタイ記録となっています。（ANNニュース）【映像】群馬・桐生市で41.2℃ 歴代最高気温に並ぶ