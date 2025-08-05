【モデルプレス＝2025/08/05】PSYCHIC FEVER（サイキックフィーバー）の小波津志が5日、都内で開催された1stフォトブック『こころのおと』発売記念会見に出席。「一番好きな音」は自分の声だと明かした。【写真】PSYCHIC FEVER、迫力パフォーマンスで会場盛り上げ◆小波津志、フォトブック発売でメンバーからの反応は？ アジア圏はもちろん、アメリカやヨーロッパ圏でもツアーを行うなど今注目のPSYCHIC FEVER。2022年にそのメンバ