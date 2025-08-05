バルセロナのグラシア地区に描かれたFWラミネ・ヤマルの壁画が、改変を経て元の状態に修復された。カタールのスポーツ専門局『ビー・イン・スポーツ』が伝えている。この壁画はストリートアーティストのTVボーイが、ヤマルの18歳の誕生日とバルセロナでの急成長を記念し、7月中旬に制作したもの。胸に「L」のマークをつけたスーパーヒーロー姿のヤマルが赤い背景に描かれていた。しかし、その数日後、別のアーティストである