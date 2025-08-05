「ＡＬＯＮＧＶＡＣＡＴＩＯＮ」（通称ロンバケ）などで知られる大滝詠一（２０１３年死去）が自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」を設立して今年で５０年。節目を祝うコンサートや企画展などが相次いで開催されている。７月１２日には、ゆかりのミュージシャンらによる「ＥｉｉｃｈｉＯｈｔａｋｉ’ｓＮＩＡＧＡＲＡ５０ｔｈＯｄｙｓｓｅｙＬｉｖｅ」が東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで開