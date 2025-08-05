5日午後1時半、東京・青梅市で40.3℃を観測した。東京都で40℃以上となるのは、2018年以来7年ぶり。5日（火）は群馬県を中心に関東で酷暑となっていて、午後1時すぎには、群馬・桐生市で国内最高記録に並ぶ41.2℃を観測している。