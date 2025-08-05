スヌーピーファンお待ちかね！阪急うめだ本店(大阪府大阪市)では、2025年8月13日(水)から26日(火)の14日間、毎年恒例の「うめだスヌーピーフェスティバル 2025」を開催する。【画像】うめだスヌーピーフェスティバルで販売予定のグッズをもっと見る■今年のテーマは「HAHAHA！笑うって幸せ HAHAHA！HAPPINESS PEANUTS」9階催場や祝祭広場(※祝祭広場では25日(月)17時まで)に加え、館内の各階、そして阪急メンズ大阪と、阪急うめだ