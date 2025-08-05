【モデルプレス＝2025/08/05】タレントでモデルの近藤千尋が8月4日、自身のInstagramを更新。夫であるジャングルポケットの太田博久と娘たちとのリゾート旅行の様子を公開した。【写真】ジャンポケ太田＆近藤千尋夫妻、家族5人集合ショット公開◆ジャンポケ太田＆近藤千尋夫妻、家族5人集合ショットを披露近藤は「リゾナーレ八ヶ岳さんに家族でお邪魔してきました 何度目だろうってくらい太田家のかけがえのない旅先です」とコメン